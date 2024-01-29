ФОТО ⟩ На улицах Таллинна вновь запечатлели горячего эстонского парня

В эстонской группе Facebook «Expats in Tallinn/Estonia», объединяющая иностранцев, проживающих в Эстонии, была опубликована фотография, на которой видно, как мужчина в летней одежде переходит дорогу. Несмотря на то, что в воскресенье в Таллинне было всего несколько градусов тепла, на мужчине только легкая футболка и бриджи. Остальные люди, укутанные в шарфы, теплые куртки и шапки, были шокированы увиденным.