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ФОТО ⟩ На улицах Таллинна вновь запечатлели горячего эстонского парня

Limon.ee
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Фото: Madis Veltman

В воскресенье днем прохожими был замечен молодой человек на улицах Таллинна, который прогуливался в летней одежде, а именно в футболке и бриджах. 

В эстонской группе Facebook «Expats in Tallinn/Estonia», объединяющая иностранцев, проживающих в Эстонии, была опубликована фотография, на которой видно, как мужчина в летней одежде переходит дорогу. Несмотря на то, что в воскресенье в Таллинне было всего несколько градусов тепла, на мужчине только легкая футболка и бриджи. Остальные люди, укутанные в шарфы, теплые куртки и шапки, были шокированы увиденным. 

«Когда погода хорошая, люди тоже на позитиве. Всем приятного лета», – говорит женщина, опубликовавшая фото.

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