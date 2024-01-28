ФОТО ⟩ «Ну что ж, скоро весна. Нос уже оттаял»: В Тарту из-под сугроба выглянуло нечто необычное

На перекрестке улиц Раудтеэ и Кеск-Кааре у железной дороги в Тарту из-под огромной кучи снега выглядывает автомобильный бампер. Хотя на фотографиях может показаться, что машина целиком утопает в снегу, пост автора снимков Эгерта в группе Märgatud: Tartus в Facebook показывает, что это всего лишь бампер. Номер автомобиля также хорошо виден.