Прохожих на железнодорожной станции в Тарту встречает неожиданное зрелище. Из-под большого сугроба выглядывает бампер автомобиля. «Нашел передний бампер Hyundai Acc(id)ent с номерным знаком», - говорит молодой человек из Тарту, сфотографировавший находку.
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ФОТО ⟩ «Ну что ж, скоро весна. Нос уже оттаял»: В Тарту из-под сугроба выглянуло нечто необычное
На перекрестке улиц Раудтеэ и Кеск-Кааре у железной дороги в Тарту из-под огромной кучи снега выглядывает автомобильный бампер. Хотя на фотографиях может показаться, что машина целиком утопает в снегу, пост автора снимков Эгерта в группе Märgatud: Tartus в Facebook показывает, что это всего лишь бампер. Номер автомобиля также хорошо виден.