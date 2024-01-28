Семью известной эстонской актрисы скоро ждет пополнение

У троих детей Урсулы Ратасепп-Оя (41) и ее мужа Каареля Оя (38) скоро появится сестренка или братик. Õhtuleht пишет, что актриса была замечена с животом на премьере документального фильма Vara küps, где Оя рассказала, что ребенок появится на свет в конце весны или начале лета.

Премьера Vara Küps. Фото: Erlend Štaub

Урсула Ратасепп-Оя и Каарел Оя поженились в 2010 году. В семье трое детей.

В 2001 году Урсула окончила театральный класс Vanalinna Hariduskolleegium и продолжила обучение по специальности психология в Тартуском университете. В 2006 году окончила Эстонскую академию музыки и театра (22 выпуск). С того же года работает актерисой в Таллиннском городском театре.

Помимо театральной сцены, Урсула снялась в нескольких телесериалах, таких как Siberi võmm, Kättemaksukontor, Ohtlik lend ja Kodu keset linna. Она сыграла главную роль в художественном фильме Ильмара Раага Kertu.