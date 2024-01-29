ГОРОСКОП НА 29 ЯНВАРЯ ⟩ Овнов ждет снижение жизненного потенциала, а Близнецов сильные позитивные тенденции

Лев

Очень удачный день, позволяющий в любом деле проявить себя с лучшей стороны и добиться больших успехов. Вы интуитивно выбираете правильную линию поведения, избегаете ошибок и сомнительных контактов, прекрасно справляетесь с решением профессиональных задач. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение щедрой награды за работу, доставившую вам огромное удовольствие.

Не менее хорош день и для развлечений. Вы можете выбрать занятие себе по вкусу - в любом случае позитивные эмоции гарантированы. Близкие люди охотно разделят ваши радости, сообщат приятные известия и проявят неподдельный интерес к вашим делам.

Дева

Влияние позитивных тенденций очень сильно, и этим стоит воспользоваться, чтобы осуществить все, что было давно задумано. Этот день связан с ростом деловой активности, успехом на переговорах, сравнительно легким достижением профессиональных целей. Ваши возможности растут; появляются полезные связи, можно получить поддержку влиятельных людей, найти инвесторов и спонсоров.

Не менее удачным будет этот день и для тех, кто занят решением проблем личной жизни: в этой важной сфере складывается благоприятная ситуация, и появляется шанс забыть о многих тревогах. Романтические отношения приносят только радость, существующие симпатии усиливаются и не остаются без ответа.

Весы