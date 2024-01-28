ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пыльва делает последний поклон на церемонии открытия культурной столицы в Южной Эстонии

Муниципалитеты Пылва, Канепи и Ряпина закрыли торжества по случаю открытия культурной столицы Европы на центральной площади Пыльва под ритмы регги и фолка. Выступили музыканты Ангус, а также Меэлика Хайнсоо, фолк-музыкант из Пыльва и популяризатор эстонской народной культуры. Певица ищет прозрачность, гармонию и красоту в своей музыке, которой она поделилась с друзьями культурной столицы в Пыльва. Ансамбль представил публике полюбившиеся песни в новом исполнении.

«Теперь год культурной столицы Европы начинается в Тарту и Южной Эстонии!»,- Кулдар Лейс, руководитель Тарту 2024, был в восторге. «В программе более тысячи мероприятий в течение года, и каждый обязательно найдет себе занятие по душе. В год культурной столицы Южная Эстония станет местом встречи разных людей и культур со всей Европы», - сказал он.

Культурная столица - это годичное общенациональное движение, которое также является крупнейшим культурным событием в Эстонии в этом году. Более тысячи различных мероприятий будут представлены публике, демонстрируя уникальный характер и культурное богатство Тарту и Южной Эстонии местным и международным посетителям со всего мира.