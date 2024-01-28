Стоит миллионы: в Австрии нашли знаменитую картину, которую не видели почти 100 лет

Одна семья из Вены (Австрия) обнаружила, что картина, хранившаяся у них с 1960-х годов, является пропавшим шедевром знаменитого австрийского художника Густава Климта. Полотно оценивается в 42 миллиона фунтов стерлингов. Об этом пишет The Sun.

«Портрет фройляйн Лизер» является одной из последних работ знаменитого австрийского художника Густава Климта. Картина была обнаружена почти через 100 лет после того, как ее видели в последний раз.

Произведение искусства вновь появилось на свет после того, как владелец (имя, которого не называется) обратился за юридической консультацией к юристу и эксперту по художественному праву Эрнсту Плоилу, прежде чем унаследовать его. История того, как семья приобрела картину, остается загадкой, несмотря на тщательное исследование.

Издание отмечает, что картина была заказана богатой еврейской семьей и написана Климтом в 1917 году, всего за год до его смерти. Последний раз картину видели на венской выставке в 1925 году. С тех пор ее местонахождение было неизвестно, о ней напоминала лишь черно-белая фотография. По снимку было установлено, что Генриетта Лизер была последней владелицей картины. Она оставалась в Вене, несмотря на нацистское появление, и трагически погибла в Освенциме в 1943 году.

В четверг (25 января) она была представлена публике впервые с 1925 года.

«У нас есть разрыв между 1925 и 1960-ми годами», - сказал Плоил.

Юрист подчеркнул, что они не нашли никаких доказательств того, что это произведение было разграблено, украдено или насильственно захвачено до или во время Второй мировой войны. По словам Плоила, на «совершенно нетронутой» оборотной стороне картины нет ни штампов, ни наклеек, ничего. Он отметил, что остается неясным, как семья нынешнего владельца получила ее в наследство.

Произведение искусства будет выставлено в Великобритании, Швейцарии, Германии и Гонконге, прежде чем 24 апреля будет продано на аукционе от имени нынешнего владельца и законных наследников семьи Лизер.