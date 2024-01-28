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Ведущий, неудачно пошутивший в полуфинале Eesti Laul: «Я никого не обидел!»

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

Полуфинал Eesti Laul на прошлой неделе начался с социально-критической шутки о забастовке учителей и отсутствии денег на повышение зарплаты, которая привела зрителей в бешенство. «На самом деле я пытаюсь регулировать свое присутствие. Я отказываюсь от работы, которую мне предлагают, потому что чувствую, что мне уже плохо на душе», - признается Нийнеметс в программе Hommik Anuga на ETV, пишет Elu24.

«Как можно сосредоточиться на певческом конкурсе, когда в обществе так много проблем? Я бы сказал, что беспокойство зашкаливает», - начал Тынис Нийнеметс полуфинал конкурса Eesti laul в Тарту.

«Первая проблема, например, это забастовка учителей! Десять миллионов не хватает для повышения зарплаты. Я бы сказал, что десять миллионов пропали еще в 1993 года, и премьер-министр не может отдать эти десять миллионов, потому что ее отец не помнит, куда он их положил. Если ее отец вспомнит, он отдаст десять миллионов учителям, и проблема будет решена!», - сказал Нийнеметс в прямом эфире в прошлую субботу.

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