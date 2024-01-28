Ведущий, неудачно пошутивший в полуфинале Eesti Laul: «Я никого не обидел!»

«Первая проблема, например, это забастовка учителей! Десять миллионов не хватает для повышения зарплаты. Я бы сказал, что десять миллионов пропали еще в 1993 года, и премьер-министр не может отдать эти десять миллионов, потому что ее отец не помнит, куда он их положил. Если ее отец вспомнит, он отдаст десять миллионов учителям, и проблема будет решена!», - сказал Нийнеметс в прямом эфире в прошлую субботу.