Полуфинал Eesti Laul на прошлой неделе начался с социально-критической шутки о забастовке учителей и отсутствии денег на повышение зарплаты, которая привела зрителей в бешенство. «На самом деле я пытаюсь регулировать свое присутствие. Я отказываюсь от работы, которую мне предлагают, потому что чувствую, что мне уже плохо на душе», - признается Нийнеметс в программе Hommik Anuga на ETV, пишет Elu24.
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Ведущий, неудачно пошутивший в полуфинале Eesti Laul: «Я никого не обидел!»
«Как можно сосредоточиться на певческом конкурсе, когда в обществе так много проблем? Я бы сказал, что беспокойство зашкаливает», - начал Тынис Нийнеметс полуфинал конкурса Eesti laul в Тарту.