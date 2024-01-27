В 2021 году в Китае мать жениха впервые увидела его невесту только в день свадьбы, пишет RUS TVNET. Как оказалось, это была ее родная дочь, пропавшая много лет назад по неизвестным причинам. Мать жениха узнала ее по родимому пятну на руке, сообщает портал Ladbible.
ВИДЕО ⟩ Вот это поворот: мать в день свадьбы сына узнала, что невеста – ее дочь
Мать жениха поинтересовалась у родителей невесты, усыновлена ли их дочь, на что они ответили утвердительно, пояснив, что ее нашли на обочине дороги 20 лет назад.
Когда обе семьи в день свадьбы поняли, что происходит, мать и дочь расплакались и обнялись.
🇨🇳 Incredible fate！A #Chinese woman was surprised to identify her long-lost #daughter at her son’s wedding in Suzhou, Jiangsu province in China on March. After spotting the birthmark on her daughter-in-law’s hand, the woman inquired about the #bride’s identity to her parents. pic.twitter.com/VPpQoqNzJU— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 7, 2021
Несмотря на родство, свадьба состоялась позже, когда было установлено, что жених и невеста не состоят в биологическом родстве.
Это связано с тем, что жених также был усыновлен, поэтому кровное родство не было констатировано. Сообщается, что мать решила усыновить мальчика, поскольку много лет искала давно потерянную дочь.