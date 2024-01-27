ВИДЕО ⟩ Вот это поворот: мать в день свадьбы сына узнала, что невеста – ее дочь

В 2021 году в Китае мать жениха впервые увидела его невесту только в день свадьбы, пишет RUS TVNET. Как оказалось, это была ее родная дочь, пропавшая много лет назад по неизвестным причинам. Мать жениха узнала ее по родимому пятну на руке, сообщает портал Ladbible.