Муж отказывается делить постель с женой-врачом: пока она не изменит свое поведение, я буду спать на диване

Женщина-гинеколог и ее муж расходятся во мнениях о мытье и гигиене. На форуме Reddit мужчина жалуется, что жена отказывается мыться перед сном, потому что не считает это необходимым.

«Моя жена - гинеколог, и она говорит, что вечерний душ для нее не является практичным и не нужен. Она говорит, что на работе одевается настолько стерильно, надевает виниловые перчатки, когда работает с пациентами, и так далее, что даже не пачкается. Но недавно она рассказала о том, что контактирует с жидкостями тела пациентов, и мне это неприятно и отвратительно», - анонимно объясняет мужчина свою проблему. «Поскольку моя жена не хочет мыться перед сном, я решил спать на диване в гостиной».