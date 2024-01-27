Делить постель с супругом - естественная привычка, и так приятно прижиматься к любимому человеку в конце долгого дня. Конечно, есть люди, которые спят отдельно по разным причинам. Однако стандарты этой пары настолько разные, что муж отказывается спать в одной кровати со своей женой-врачом, пишет Naine.
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Муж отказывается делить постель с женой-врачом: пока она не изменит свое поведение, я буду спать на диване
Женщина-гинеколог и ее муж расходятся во мнениях о мытье и гигиене. На форуме Reddit мужчина жалуется, что жена отказывается мыться перед сном, потому что не считает это необходимым.