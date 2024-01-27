Туристам рассказали о пяти простых способах сэкономить при планировании путешествия в 2024 году

При этом цены на путешествия в январе и феврале, как правило, самые низкие в году, поскольку многие туристы заканчивают дорогостоящий и загруженный поездками праздничный сезон, еще не бронируя поездки на новый год. Авиакомпании, отели и многие поставщики услуг снижают цены в эти месяцы, чтобы стимулировать путешественников отправиться на отдых.

Аналогично июнь-август являются одними из самых загруженных месяцев для путешествий по всему миру, поскольку семьи используют школьные каникулы для совместного отпуска. Однако с приближением осени спрос начинает угасать, а потому туроператоры снова снижают цены, чтобы стимулировать дополнительный спрос.

3. Следите за ценами заранее и вовремя бронируйте. Эксперты советуют начинать присматриваться к ценам на авиабилеты на внутренние и короткие рейсы минимум за 3-4 месяца до вылета. Цены будут постоянно колебаться то вниз, то вверх, но динамику можно будет понять. При этом важно не упустить момент – слишком долго ждать тоже не стоит, обычно за 1-2 месяца до вылета цены начинают только подниматься. Если же речь идет о дальних рейсах, мониторить цены на авиабилеты следует начинать за 7-8 месяцев до вылета. При этом существуют специальные сайты, на которых можно автоматически отслеживать цены на интересующие вас рейсы. Также такая услуга есть в приложениях некоторых авиакомпаний.