«В последнее время мои поездки не проходят по плану», - пишет в Instagram фристайлистка Келли Сильдару. 21-летняя бронзовая медалистка Олимпийских игр находилась на борту самолета, который совершил экстренную посадку в Кувейте, пишет Elu24.
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Келли Сильдару оказалась на борту самолета, совершившего экстренную посадку: нас ждали машины полиции, пожарных и скорой помощи
«Сегодня, через два часа после взлета, нам сообщили, что в самолете произошел сбой в системе и нам придется совершить экстренную посадку», - пишет опечаленная Сильдару в социальных сетях. «Полицейские машины, скорая помощь и пожарные ждали нас в Кувейте, завтра мы сможем сесть на новый рейс».