Келли Сильдару оказалась на борту самолета, совершившего экстренную посадку: нас ждали машины полиции, пожарных и скорой помощи

«Сегодня, через два часа после взлета, нам сообщили, что в самолете произошел сбой в системе и нам придется совершить экстренную посадку», - пишет опечаленная Сильдару в социальных сетях. «Полицейские машины, скорая помощь и пожарные ждали нас в Кувейте, завтра мы сможем сесть на новый рейс».