«Выпил две таблетки снотворного!» Не все жители Тарту были рады торжественному открытию Года культурной столицы

«Закончится ли сегодняшний шум или он продлится до конца месяца?» - написал кто-то в группе Facebook Märgatud Tartus после полуночи. «Проклятые трубачи и барабанный бой! Черт, я пытаюсь уснуть уже три часа!»

Позже раздраженный житель Тарту написал, что пытается заснуть уже пять часов и выпил две таблетки снотворного. «Лучше привезите Metallica в Тарту, я готов слушать их 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - пишет он, имея в виду концерт Metallica в Эстонском национальном музее (ERM) несколько лет назад. В пятницу вечером вместо концерта Metallica в ERM состоялась вечеринка по случаю открытия Года культурной столицы, на которой в качестве хедлайнера выступил легендарный британский диджей SIGMA.

Вечеринка под открытым небом в Эстонском национальном музее в честь открытия Года культурной столицы Европы 2024 года. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Однако жалоба жителя Тарту, который всю ночь не мог уснуть, не получила большого отклика от Facebook. «Это продлится весь 2024 год. К счастью, вы скоро к этому привыкнете», - пояснили в ответах. «Только сильные могут жить в Тарту!»

Но полуночное возмущение было не единственным - уже в семь вечера люди жаловались на шум в группе Märgatud Tartus. «Что это за шум? Я пытаюсь заснуть, но сейчас не могу. Окна закрыты, но внутри все равно слышно». Комментаторы могли сказать ему только одно: город захвачен лихорадкой открытия Года культурной столицы!

Смотрите галерею с вечеринки под открытым небом в Эстонском национальном музее в честь открытия Года культурной столицы Европы 2024 года!