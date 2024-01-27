Евровидение-2024: Румыния официально отказалась от участия в конкурсе и назвала причину

Соответствующее заявление совет директоров румынской телекомпании TVR принял 25 января путем голосования на заседании. И сообщил, что такого решения было не избежать из-за финансовых затруднений. По словам телекомпании, они хотели бы иметь лучшую подготовку к песенному конкурсу и достойно представить Румынию на международной арене, но их бюджет не позволяет этого сделать.

«Совет директоров утвердил бюджет SRTv на 2024 год, который не содержит достаточно средств, чтобы гарантировать участие Румынии во времена, когда международный конкурс диктует все более высокие стандарты», – сообщает TVR.

TVR объяснил, что большую часть средств они направили на другие приоритетные проекты. В том числе и на трансляцию летних Олимпийских игр в Париже. Тем не менее, в следующем году Румыния обещает вернуться к участию в «Евровидении».

Отметим, «Евровидение-2024» состоится в Швеции, городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы конкурса запланированы на 7 и 9 мая 2024 года, а грандфинал – на 11 мая.