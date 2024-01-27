58-летняя Элизабет Херли раскрыла секрет: у меня постоянно спрашивают, как оставаться в форме

«У меня постоянно спрашивают "Как оставаться в форме?" и "Что ты ешь?" Итак, вот оно. Моя мантра – не ешьте слишком много, слишком быстро, слишком часто и слишком поздно. Или, другими словами, ешьте меньшими порциями, тщательно пережевывайте пищу, запретите перекусы и ужинайте раньше. Это работает для меня», – написала она.

По словам Херли, они не пьет «странные зеленые соки и коктейли», а добавки принимает только в том случае, если для этого есть показания.

«Я стараюсь, чтобы овощи или фрукты составляли половину моей тарелки. Если у меня есть бутерброд, я также ем яблоко. Я ем почти все», – отметила она.

Звезда призналась, что позволяет себе также нездоровую пищу, к которой относит готовые блюда, покупные бутерброды, пирожные, печенье и газировку.

«Моей лучшей инвестицией была хлебопечка, и я пеку буханку в день. Я также делаю торты каждые выходные», – заявила Херли.

Она также отметила, что очень много двигается, хотя и не занимается спортом.

«Помимо диеты, еще один мой совет – больше двигаться. Я не хожу в спортзал и не делаю никаких комплексных упражнений, но я очень активна. На этом проповедь заканчивается», – резюмировала актриса.

Свой пост она проиллюстрировала черно-белыми фото, на которых запечатлена в полный рост.