Максима Галкина не впустили в Индонезию по просьбе РФ

«Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы - письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали», - сообщил Галкин.

По словам артиста, за два дня до поездки ему оформили рабочую визу, а все документы для выступления были в порядке. Галкин не связывает отказ с какими-либо претензиями со стороны властей страны или «черными списками».

Накануне журналистка Анна Монгайт со ссылкой на источники сообщила, что Галкина без объяснения причин выслали из Индонезии, потому что его паспорт якобы оказался в «неком черном списке».

«Забавно, что российское государство тратит на это время и усилия многих людей, которые могли бы себе найти более достойное применение во благо родины, нежели маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом», - написал Галкин в соцсети.

В октябре прошлого года у Галкина «по техническим причинам» были отменены два концерта в Казахстане. Сам он до этого говорил, что его концертам в Алматы и Астане препятствуют «на государственном уровне».

В середине января выступления Галкина были отменены в Таиланде. По информации подконтрольного Кремлю ТАСС, это произошло потому, что власти страны «весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены. Галкин же сообщил, что российские власти «надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством». По словам шоумена, год назад организатору его концерта в Дубае выписали штраф «за политический юмор».

После полномасштабного российского вторжения в Украину Максим Галкин неоднократно высказывался против войны. Вместе с женой Аллой Пугачевой он переехал в Израиль, а осенью 2022 года Минюст РФ объявил Галкина «иноагентом».