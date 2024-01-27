Шведы рекомендуют: как пользоваться туалетом в случае военного положения

В последнее время шведские СМИ пишут о том, как справляться в чрезвычайных ситуациях, в том числе во время войны. На этой неделе было отмечено, что в условиях кризиса отключение электричества может повлиять на подачу воды и сделать невозможным смыв в туалете. В этом случае в бачок унитаза следует положить прочный пластиковый пакет, чтобы удовлетворить естественные потребности.