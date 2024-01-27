В этом месяце в Швеции началась военная паника, когда министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин предупредил, что война может дойти и до шведской земли. После этого шведы начали готовиться к войне различными способами. Походные магазины были практически опустошены от товаров, а домашние запасы медикаментов пополнены, пишет Elu24.
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Шведы рекомендуют: как пользоваться туалетом в случае военного положения
На этой неделе сотрудники гражданской обороны дали шведам советы, как пользоваться туалетами во время военного положения.