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Шведы рекомендуют: как пользоваться туалетом в случае военного положения

Инна-Катрин Хейн
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Kanchana P / Shutterstock

В этом месяце в Швеции началась военная паника, когда министр гражданской обороны Карл-Оскар Бохлин предупредил, что война может дойти и до шведской земли. После этого шведы начали готовиться к войне различными способами. Походные магазины были практически опустошены от товаров, а домашние запасы медикаментов пополнены, пишет Elu24.

На этой неделе сотрудники гражданской обороны дали шведам советы, как пользоваться туалетами во время военного положения.

В последнее время шведские СМИ пишут о том, как справляться в чрезвычайных ситуациях, в том числе во время войны. На этой неделе было отмечено, что в условиях кризиса отключение электричества может повлиять на подачу воды и сделать невозможным смыв в туалете. В этом случае в бачок унитаза следует положить прочный пластиковый пакет, чтобы удовлетворить естественные потребности.

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