26-летний Атс-Ассо Тросс был осужден в 2018 году за хранение детской порнографии и сексуальное домогательство к ребенку. Теперь в социальных сетях распространяются скриншоты, на которых Тросс якобы вновь пытается завязать отношения с несовершеннолетними, пишет Elu24.
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«Пытался встретиться с моей дочерью»: мужчина, ранее осужденный за детскую порнографию, предположительно ищет новых жертв
«Предупреждение для родителей и детей!» - сказано на странице в Facebook под названием Litsid Perverdid Ja Muud Ebardid Avalikuks. За страницей с вульгарным названием в Facebook следят около 1000 человек, и в основном там пишут о предполагаемых педофилах.