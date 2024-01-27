«Пытался встретиться с моей дочерью»: мужчина, ранее осужденный за детскую порнографию, предположительно ищет новых жертв

«Предупреждение для родителей и детей!» - сказано на странице в Facebook под названием Litsid Perverdid Ja Muud Ebardid Avalikuks. За страницей с вульгарным названием в Facebook следят около 1000 человек, и в основном там пишут о предполагаемых педофилах.

В четверг был опубликован предостерегающий пост об Атс-Ассо Троссе, написанный одним из родителей. «Пытается вступить в контакт с детьми, несколько раз пытался встретиться с моей дочерью и приглашал ее в гости. Моей дочери 14 лет, а Атс-Ассо Троссу 26. Он также писал извращенные вещи другим детям в Интернете. Будьте осторожны и берегите своих детей от него!»