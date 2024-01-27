В пятницу вечером в Тарту состоялось торжественное открытие Года культурной столицы Европы - концертное представление «Всё едино!» между мостами Каарсильд и Рахусильд. Катрин Луст, главный редактор портала Elu24, которая присутствовала на церемонии, говорит, что народу раздавали бесплатные булочки с корицей, и что людей так много, что мобильная связь работала медленнее обычного.
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ВИДЕО ⟩ Эстонская журналистка на церемонии открытия Года культурной столицы Европы в Тарту: пробки были еще днем
Тысячи людей собрались вчера вечером в центре Тарту на церемонию открытия Года культурной столицы Европы 2024 года, которая началась в 19.00. «Мероприятие привлекло много людей, и уже днем в Тарту образовались пробки», - говорит главный редактор Elu24 Катрин Луст, которая находилась на месте событий, добавляя, что людей было так много, что, например, отправка видеофайлов занимала довольно много времени.