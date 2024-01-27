ВИДЕО ⟩ Эстонская журналистка на церемонии открытия Года культурной столицы Европы в Тарту: пробки были еще днем

Тысячи людей собрались вчера вечером в центре Тарту на церемонию открытия Года культурной столицы Европы 2024 года, которая началась в 19.00. «Мероприятие привлекло много людей, и уже днем в Тарту образовались пробки», - говорит главный редактор Elu24 Катрин Луст , которая находилась на месте событий, добавляя, что людей было так много, что, например, отправка видеофайлов занимала довольно много времени.

В холодный и сырой январский вечер в Тарту собрались не только его жители, но и гости из других городов Эстонии и даже из других стран. «Поскольку это мой родной город, город моего рождения, мы приехали сюда. И моя дочь тоже живет в Тарту», - говорит Майре. «Посмотрим на людей!» - говорит супружеская пара Майре и Энн, которые не захотели смотреть трансляцию по телевизору и поехали в Тарту ради шоу.