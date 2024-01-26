В Тарту в 19:00 между мостами Каарсильд и Рахусильд началась зрелищная церемония открытия «Всё едино!». Уже за двадцать минут до этого центр Тарту был переполнен людьми.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, сколько людей собралось на церемонии открытия Года культурной столицы Европы в Тарту
Почти за полчаса до начала представления на берегу реки Эмайыги собралось огромное количество людей, и найти место свободное место непросто. Другими словами, самые сладкие места уже были заняты самыми быстрыми. С каждой минутой все больше людей стекалось на площадку, со стороны бульвара Вабадусе.