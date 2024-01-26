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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, сколько людей собралось на церемонии открытия Года культурной столицы Европы в Тарту

Райму Хансон Эйли Арула
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В Тарту в 19:00 между мостами Каарсильд и Рахусильд началась зрелищная церемония открытия «Всё едино!». Уже за двадцать минут до этого центр Тарту был переполнен людьми.

Почти за полчаса до начала представления на берегу реки Эмайыги собралось огромное количество людей, и найти место свободное место непросто. Другими словами, самые сладкие места уже были заняты самыми быстрыми. С каждой минутой все больше людей стекалось на площадку, со стороны бульвара Вабадусе.

Несмотря на то, что толпа все еще собиралась, концерт начался в 7 часов вечера. Сначала были произнесены речи, и, кстати, последняя из выступавших, Кадри Симсон, европейский комиссар по вопросам энергетики, вручила команде «Тарту 2024» Мелины Меркур в размере 1,5 миллиона евро за успешную подготовку и многогранность программы.

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