За несколько часов до большой церемонии открытия Года культурной столицы Европы в Тарту в концертном зале «Ванемуйне» на прием собрались не только министры и послы, но и другие гости.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В концертном зале «Ванемуйне» собрались сливки тартуского и европейского общества
В концертный зал были приглашены сотни жителей Тарту, Эстонии и других стран. Например, здесь присутствовали министры культуры Финляндии, Латвии и Литвы, а из Эстонии - Хенри Карпов (известный под ником Hensugusta) и Noёp, автор песни Young Blood City, которую он создал в честь города Тарту, культурной столицы Европы 2024.