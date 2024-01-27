Лишь 38% жителей итальянской столицы признали, что чувствуют себя в безопасность на улицах города в ночное время, пишет Unian.
Один из самых красивых городов Европы признали самым небезопасным: ночью лучше не гулять
Столицу Италии Рим, являющуюся одним из самых популярных среди туристов направлений в мире, признали самым небезопасным городом в Европе по итогам 2023 года.
Согласно отчету ЕС о качестве жизни в европейских городах за 2023 год, лишь 38% опрошенных согласились, что на улицах Рима безопасно находиться ночью. Второе место в антирейтинге заняла греческая столица Афины (40%), а третье - французский портовый город Марсель (43%).
Вместе с тем, самыми безопасными в Европе признали датскую столицу Копенгаген, испанский город Овьедо и столицу Словении Любляну - все они набрали 87% одобрения.
Как следует из отчета, в небольших городах больше людей чувствуют себя в безопасности - в среднем семь из десяти жителей. Так, в городах с населением менее 250 тысяч человек 75% жителей чувствуют себя в безопасности по сравнению с 67% в городах с населением от одного до пяти миллионов жителей.