Один из самых красивых городов Европы признали самым небезопасным: ночью лучше не гулять

Согласно отчету ЕС о качестве жизни в европейских городах за 2023 год, лишь 38% опрошенных согласились, что на улицах Рима безопасно находиться ночью. Второе место в антирейтинге заняла греческая столица Афины (40%), а третье - французский портовый город Марсель (43%).

Как следует из отчета, в небольших городах больше людей чувствуют себя в безопасности - в среднем семь из десяти жителей. Так, в городах с населением менее 250 тысяч человек 75% жителей чувствуют себя в безопасности по сравнению с 67% в городах с населением от одного до пяти миллионов жителей.