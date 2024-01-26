Известная украинская актриса рассказала, как над ней смеялись из-за отказа говорить на русском

Кошмал призналась, что над ней смеялись из-за отказа говорить на русском.

«За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда из-за моего нежелания разговаривать на русском закачивали глаза или смеялись (например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки)», - поделилась Кошмал.

Она добавила, что в аэропорту ее узнавали. Более того, многие говорили, что она - российская актриса. А также некоторые посетители радовались тому, что Россия оккупировала часть Украины.

«Мне бы не хотелось по нескольким людям судить всех других граждан этой страны, но впечатление испорчено наголову. Мою нервную систему поддержала лишь милая девушка на ресепшене отеля, которая мило говорила со мной на английском и отнеслась к нам с уважением и пониманием», - отметила артистка.