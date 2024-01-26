60-летний Брэд Питт сделал пластическую операцию: как он теперь выглядит

Как рассказал косметолог и блогер Dr Jonny, ранее у Питта были глубокие статические линии на лице, потеря объема в области глаз и средней части лица, а также некоторая дряблость кожи нижней части.

Однако позже в сети появилось фото актера, сделанное в Уимбелдоне. На нем Брэд выглядит намного моложе. Единственное - у него остались гусиные лапки и складки на лбу.

«Если посмотреть сбоку на его профиль, вы можете увидеть, что изменения контура нижней части лица действительно впечатляют. И можно сказать, что это связано с подтяжкой лица, посмотрев на его шрам», - сказал Dr Jonny.

Стоит отметить, что Брэд Питт считается самым красивым мужчиной Голливуда. А после развода с Анджелиной Джоли он вновь стал завидным холостяком. Однако вскоре он сообщил о новом романе с 31-летней Инес де Рамон. При этом Джоли пока свое счастье не нашла.