Церемонии открытия предшествовала разогревающая вечеринка на Ратушной площади Тарту. В течение первого часа это выглядело как настоящая эстонская вечеринка, которая почему-то никак не может начаться. Учитывая, что мероприятия фестиваля культуры продолжаются до самой ночи, вполне возможно, что все еще впереди.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Открытие культурной столицы набирает обороты, на Ратушной площади Тарту уже празднуют
Разогрев открыли диджеи Керстен Кырге и Роберт Кяхр. Публика была совсем небольшой. Первые четверть часа у сцены стояло несколько одиноких слушателей-наблюдателей. Самыми заметными были охранники и журналисты.