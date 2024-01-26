Пт, 26.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Открытие культурной столицы набирает обороты, на Ратушной площади Тарту уже празднуют

Эйли Арула
Copy

Церемонии открытия предшествовала разогревающая вечеринка на Ратушной площади Тарту. В течение первого часа это выглядело как настоящая эстонская вечеринка, которая почему-то никак не может начаться. Учитывая, что мероприятия фестиваля культуры продолжаются до самой ночи, вполне возможно, что все еще впереди.

Разогрев открыли диджеи Керстен Кырге и Роберт Кяхр. Публика была совсем небольшой. Первые четверть часа у сцены стояло несколько одиноких слушателей-наблюдателей. Самыми заметными были охранники и журналисты.

Чтобы начать вечеринку, специалист по специальным мероприятиям организационной команды «Тарту 2024» Джордж Аарон Рихтер привел с собой коллегу-женщину, и они вместе танцевали в течение нескольких минут. Но тут по радио раздался требовательный голос, и танцы пришлось отменить из-за рабочих обязанностей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх