ФОТО И ВИДЕО ⟩ Открытие культурной столицы набирает обороты, на Ратушной площади Тарту уже празднуют

Церемонии открытия предшествовала разогревающая вечеринка на Ратушной площади Тарту. В течение первого часа это выглядело как настоящая эстонская вечеринка, которая почему-то никак не может начаться. Учитывая, что мероприятия фестиваля культуры продолжаются до самой ночи, вполне возможно, что все еще впереди.