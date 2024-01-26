ФОТО ⟩ Смотрите, чем были заняты места для электромобилей на парковке Балтийского вокзала

В группе Elektriautod Eestis своими наблюдениями делится таллиннец, заметивший на парковке рынка Балтийского вокзала спецтехнику, которая не должна быть припаркована на местах для электромобилей. «То, что эти места, окрашенные в зеленый цвет, может быть сигналом для клиентов, чтобы они приезжали сюда, но, видимо, это создать ощущение у водителей спецтехники, что эти места для них», - пишет он, делясь фотографией.