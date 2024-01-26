ФОТО ⟩ Какие шалости позволяет себе четвероногий друг Юри Ратаса

Брауни, собака породы бернский зенненхунд, фотографиями которого Юри поделился в социальных сетях. «Он очень любит играть с мячом, залезать на диван и прижиматься ко мне», – сказал Юри, когда его спросили, какие любимые занятия у Брауни.

Сегодня Брауни уже большой мальчик и продолжает быстро расти дальше. Его любимое лакомство каша, смешанная с фаршем, яйцом и маслом. Однако четвероногий член семьи может себе позволить небольшие шалости. «Плинтусы пожевал, пара курток разорвал, а так же он любит своими зубами прикусить других членов семьи», – прокомментировал проделки животного Ратас.

Однажды Ратас поделился видео, на котором Брауни сладко спит и громко храпит.

До Брауна в семье Ратас была собака той же породы, Хорре, которая скончалась в конце прошлого лета. Собака радовала хозяев долгие девять лет, пока не ушла в мир иной. «Ты выросла со всеми нашими детьми и заботились о них», – написал Юри рядом с грустным постом о Хорре. «Труден твой уход, невероятно тяжел... Время идет, а воспоминания искренние и счастливые, ты всегда будешь нашим дорогим Хорре!»