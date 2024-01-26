Пользователи Сети не проявляют милосердия к Каллас: «Премьер-министр выучила новое слово - "солидарность"»

Премьер-министр Кая Каллас объявила вчера, что из солидарности с членами Рийгикогу она не будет присутствовать на президентском приеме в этом году. Это решение осудили эстонские газеты и некоторые лидеры общественного мнения, однако и общественность в социальных сетях не стала молчать, пишет Elu24.
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«Причина отказа Каи Каллас идти на прием к президенту та же, что и в случае со скандалом с российскими грузоперевозками: теоретические принципы и абстрактные ценности не соответствуют реальному положению вещей», - считает журналистка Вилья Кийслер.