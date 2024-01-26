Пользователи Сети не проявляют милосердия к Каллас: «Премьер-министр выучила новое слово - "солидарность"»

Премьер-министр Кая Каллас объявила вчера, что из солидарности с членами Рийгикогу она не будет присутствовать на президентском приеме в этом году. Это решение осудили эстонские газеты и некоторые лидеры общественного мнения, однако и общественность в социальных сетях не стала молчать, пишет Elu24.