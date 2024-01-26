Детям ничего: женщина оставила в наследство почти три миллиона долларов домашним питомцам

Пожилая женщина из Китая решила оставить свое состояние в 20 миллионов юаней (2,8 миллиона долларов США) своим котам и собакам и ничего не отдать взрослым детям.

Об этом пишет SCMP.

Пенсионерка по фамилии Лю из Шанхая несколько лет назад составила завещание, в котором оставила своим троим детям деньги и имущество. Однако она передумала о наследстве, поскольку ее дети не посещали ее и не заботились о ней, когда она болела. Кроме того, они редко связываются с ней.

Рядом с ней были только ее домашние кошки и собаки.

Она изменила свое завещание и настояла на том, чтобы все ее деньги были направлены на уход за домашними животными и их потомками после ее смерти.

Местная ветеринарная клиника была назначена распорядителем наследства и отвечает за уход за животными.

Хотя Лю хотела оставить все свои деньги непосредственно животным, это незаконно в Китае, по словам Чэнь Кая, чиновника из штаб-квартиры Центра регистрации завещаний страны в Пекине.

«Но есть альтернативы для решения этой проблемы», - сказал Чэнь. «Нынешняя воля Лю - односторонняя, и мы посоветовали бы ей назначить человека, которому она доверяет, для наблюдения за ветеринарной клиникой и обеспечения надлежащего ухода за домашними животными», - добавил он.

Другой чиновник из восточно-китайского отделения Китайского центра регистрации завещаний сообщил, что они предупредили Лю о рисках передачи всех ее денег в руки клиники для животных еще до того, как она составила свое окончательное завещание.

«Мы сказали Лю, что если ее дети изменят свое отношение к ней, она всегда сможет снова изменить свое завещание», - сказал чиновник.

История Лю вызвала оживленную онлайн-дискуссию о наследстве и семье.

Насколько она, по-видимому, была разочарована и убита горем, приняв решение ничего не оставлять своим детям

Отличная работа. Если моя дочь в будущем будет плохо со мной обращаться, я тоже оставлю свой дом другим.