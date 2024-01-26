5 октября 2003 года медведь гризли в лесах Аляски буквально съел натуралиста и исследователя медведей Тимоти Тредуэлла и его подругу Эми Хугенард. Нападение было зафиксировано на жуткой аудиозаписи, пишет TVNET.

Еще с того момента, когда человек занял высшее звено в пищевой цепочке и стал королем всех зверей, мы пытаемся доказать, что он не так и сильно отличается от животных, в частности, что разница между человеком и зверем только кажущаяся, так как в глубине души мы все животные. В мире антропоморфизма животных есть те, кто действительно сделал грань между животным и человеком тоньше, став грустным напоминанием о том, что животное все-таки не человек.

Рой Хорн, которого белый тигр Монтекор чуть ли не до смерти разорвал на сцене. Бруно Зендер, который замерз и умер среди пингвинов в Антарктиде. Стив Ирвин, который, снимая документальный фильм, скончался от удара ската-хвостокола в грудь. Это лишь некоторые из этих грустных напоминаний. Среди них есть и случай, который отражает непрогнозируемую природу животных ярче всего - смерть Тимоти Тредуэлла и его подруги в когтях медведя гризли на Аляске.

Комментарии
Copy