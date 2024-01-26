«Вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов». Татьяна Лазарева и Михаил Шац официально развелись

Лазарева отметила, что, хотя официальной свадьбы у них с Шацем не было («чтоб со всеми родственниками, гостями, да что там - даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная»), зато потом у них всегда было много свидетелей «совместной публичной жизни», но что происходило в их браке - известно только им самим.

«Никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. Да и слава богу - мы уже взросленькие и понимаем, что жить эту жизнь всё равно нам самим, самим заваривать и самим расхлёбывать. Мы нахлебались всякого за эти годы», - написала она под фотографией с обручальными кольцами. Лазарева подчеркнула, что для их с Шацем детей ничего не изменится: «Статус мамы и папы остаётся для них навсегда, других не будет».

Также Лазарева обратилась к подписчикам с пожеланиями: «Не живите в несчастье ни дня - это вредно для организма. И если счастья уже нет - не думайте о том, как ваша пара будет выглядеть в глазах общественности».

Татьяна Лазарева и Михаил Шац объявили о расставании осенью 2021 года - до этого они уже несколько лет жили раздельно. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения. В браке они прожили более 20 лет, а расстались, по словам Татьяны, потому что их союз себя изжил и в отношениях появились проблемы. У Лазаревой и Шаца трое детей: Софья, Антонина и сын Степан (от первого брака Лазаревой). И Лазарева, и Шац открыто выступили против войны в Украине и уехали из России. Оба из-за антивоенных высказываний были признаны иноагентами лишились работы на родине.