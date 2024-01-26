43-летняя популярная порноактриса найдена мертвой у себя в доме

Джесси Джейн и ее бойфренд перестали выходить на связь несколько дней назад. Работодатель молодого человека забеспокоился и обратился в полицию, которая прибыла к их дому в городе Мур, штат Оклахома.

Там сотрудники правоохранительных органов нашли тела легендарной порноактрисы Джесси Джейн и ее бойфренда. По предварительным данным причиной смерти стала передозировка запрещенными препаратами.

Джесси Джейн еще при жизни получила статус легенды, хотя ушла из индустрии для взрослых в 2019 году. За ее плечами съемки в более чем 100 картинах с рейтингом 18+, в том числе и работа в фильме «Пираты», который обошелся киностудии в десятки миллионов долларов и стал одним из самых дорогих порнофильмов в истории.

Сама Джесси за свою карьеру в индустрии смогла заработать восемь миллионов долларов - это не только гонорары за съемки, но и рекламные контракты, а также доход от собственной продакшн-студии, которую она создала, завершив карьеру.

Интересно, что Джесси, в отличие от других звезд, не скрывала своего прошлого, активно появлялась на различных тематических мероприятиях, но не понимала современных звезд взрослого кино.

«Между нами огромная разница. Я попала в порно в отличный период - тогда актеры имели какое-то значение. Звезды того времени были яркими, великими. Ты входишь в комнату - все головы поворачиваются в твою сторону. Все тебя знали, ведь им приходилось покупать твои DVD, и все в этом духе. Сейчас все не так. Все эти вебкамщицы такие "о да, я порнозвезда". Нет, ты не порнозвезда», - жаловалась красотка в 2020-м в одном из интервью.