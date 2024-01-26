ФОТО И ВИДЕО ⟩ Год культурной столицы Европы начался с детской дискотеки

На улице Раатус в клубе Illusion с самого утра началась дискотека, в начале которой большой зал был заполнен детьми из детского сада. Многие были одеты в блестящие праздничные наряды. «Мне здесь нравится, здесь действительно хорошая музыка и очень здорово танцевать. Детей много, но это неплохо», – сказал шестилетний Каспар Вяхи, мальчик из детского сада Маарьямыйза.