ФОТО И ВИДЕО ⟩ Год культурной столицы Европы начался с детской дискотеки

На улице Раатус в клубе Illusion с самого утра началась дискотека, в начале которой большой зал был заполнен детьми из детского сада. Многие были одеты в блестящие праздничные наряды. «Мне здесь нравится, здесь действительно хорошая музыка и очень здорово танцевать. Детей много, но это неплохо», – сказал шестилетний Каспар Вяхи, мальчик из детского сада Маарьямыйза.
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Другие дети из группы Каспара, Хелина Хейнметс и Ровеена Раю, также оценили вечеринку. «Танцы такие классные, не знаю почему, но мне нравится эта музыка», – говорит Ровина.