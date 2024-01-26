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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Год культурной столицы Европы начался с детской дискотеки

Райму Хансон
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На улице Раатус в клубе Illusion с самого утра началась дискотека, в начале которой большой зал был заполнен детьми из детского сада. Многие были одеты в блестящие праздничные наряды. «Мне здесь нравится, здесь действительно хорошая музыка и очень здорово танцевать. Детей много, но это неплохо», – сказал шестилетний Каспар Вяхи, мальчик из детского сада Маарьямыйза.

Другие дети из группы Каспара, Хелина Хейнметс и Ровеена Раю, также оценили вечеринку. «Танцы такие классные, не знаю почему, но мне нравится эта музыка», – говорит Ровина.

Когда дети собрались на открытие года культурной столицы Европы в клубе Illusion и нарядились в нарядную одежду, Майдо Мёлс и ее 12-летняя дочь Мари уже находились за большим диско-пультом, так что входящих в зал приветствовали под музыку с веселыми ритмами и звуками.

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