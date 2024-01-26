Через 25 дней получите 500 евро: мошенники предлагают «работу» от имени тартуского магазина электроники

«Здравствуйте. Я хотел бы получить информацию о работе», - спрашивает гражданин, увидевший привлекательное предложение о работе в Facebook. «В день бывает 1-2 рекламных объявления. Рекламируются мобильные телефоны и электронные гаджеты, эти товары рекламируются на Facebook marketplace. Продукт, который будет опубликован, будет отправлен вам командой менеджеров», - объясняет сайт под названием Telepoint в мессенджере Facebook. «Когда клиент обращается к вам по поводу товара, вы должны будете указать ссылку на нашу страницу в Facebook и электронную почту, чтобы он мог связаться с нами со своего мобильного телефона через любую из этих вкладок».