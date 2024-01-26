«ВЕЧНЫЕ ХИМИКАТЫ» ЗАГРЯЗНЯЮТ ПРИРОДУ ⟩ А вы на лыжах любите кататься?

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) представляют собой группу из примерно 10 000 искусственных химических веществ, которые широко используются в промышленности, особенно при производстве многих потребительских товаров. Из-за своей устойчивости к разложению в окружающей среде их называют "вечными химикатами".

Исследования, проведенные Институтом Джеймса Хаттона в Абердине и Университетом Граца в Австрии, показали, что 14 различных типов химических веществ PFAS, обычно используемых в лыжном воске, были обнаружены в почвах семейных горнолыжных курортов в австрийских Альпах. На этих курортах концентрация химикатов была значительно выше, чем там, где лыжники не катаются.

Ведущий исследователь Виктория Мюллер сказала, что даже там, где нет катания на лыжах, все равно есть небольшие рост концентрации этих химических соединений, поскольку они очень широко распространилась в окружающей среде за последние годы.

Лыжники используют воск, чтобы сделать лыжи более скользкими и быстрее кататься по трассе. Исследование показало, что химические вещества в воске остаются в снегу надолго после того, как лыжник достигает нижней части склона.

Лыжный воск, содержащий химические вещества PFAS, недавно был запрещен на некоторых из лучших курортов и в профессиональных гонках из-за вероятной токсичности.