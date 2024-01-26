Танцующий на взлетно-посадочной полосе пингвин парализовал работу аэропорта

Маленький синий пингвиненок «танцевал» на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Веллингтона в Новой Зеландии, из-за чего пришлось задержать несколько рейсов. О курьезной истории написало местное издание Stuff.

Пингвина вида корора на горизонте заметил пилот авиакомпании Air Chathams. Он немедленно проинформировал сотрудников аэропорта, которые выбежали и поймали птицу.

«Пилот и пассажиры терпеливо ждали, пока персонал аэропорта Веллингтона справится со своей миссией - помочь необычному гостю. В то время датчики на взлетной полосе показывали 50 градусов, так что неудивительно, что пингвину было там не очень уютно!» - говорится в сообщении аэропорта в социальных сетях.

Отмечается, что взлетно-посадочная полоса расположена вплотную к скалистому побережью столицы Новой Зеландии.

Позже были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть напуганного пингвина, помещенного в картонную коробку и завернутого в полотенце. Представители аэропорта заявили, что птицу отвезли в зоопарк Веллингтона, ею займутся специалисты.

«Это очень необычный случай, раньше такого не случалось, чтобы пингвин посещал нас таким образом», - говорит инспектор дикой природы аэропорта Веллингтона Джек Говарт.

Вероятно, пингвин пролез под забором, окружающим взлетную полосу. Администрация аэропорта уже усовершенствовала это ограждение, чтобы в будущем не допустить попадания «пернатых друзей» в неприятности.

По словам представителей зоопарка, пойманному пингвину всего 6 недель. Птица худая и голодная, но в целом чувствует себя хорошо. Ветеринары посадили ее на специальную диету для набора веса.

К слову, корора - самый маленький в мире вид пингвинов. Их рост обычно составляет 25 см, а вес - примерно 1,1 кг.