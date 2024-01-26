В Евросоюзе планируется ввести запрет на использование терминов, таких как «экологичный» и «биоразлагаемый» для товаров, если компании не предоставят подтверждающую информацию, cообщает Mixnews
Компании дурят народ, а Европа объявляет гринвошинг вне закона
Эта мера направлена на борьбу с явлением гринвошинга, когда компании используют обманные приемы для улучшения образа своих брендов в контексте экологической ответственности.
Для того чтобы использовать такие термины, компании должны будут предоставить доказательства того, что их продукция действительно оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с аналогичными товарами.
Новые правила также затронут информацию о долговечности продукции и будут введены в течение двух лет после голосования в Совете ЕС. В 2021 году 42 процента онлайн-предложений в ЕС, касающихся «экологичных» товаров, были признаны обманчивыми по данным Еврокомиссии.