ЗА БОРТОМ ⟩ Пожилой гуру путешествий из Эстонии: никогда не было таких проблем с агентством

В конце ноября прошлого года 77-летний Арво Йоаметс должен был отправиться в экзотическое путешествие на Сейшельские острова. Однако в аэропорту выяснилось, что он не сможет отправиться в путешествие, поскольку не заполнил одну из необходимых бумаг. «За несколько дней до поездки я зашел в офис, чтобы спросить, все ли в порядке, и мне сказали "да"», - рассказывает он. По словам представителей туристического агентства Novatours, все условия поездки были отправлены пассажиру. Спор между агентством и клиентом длится уже несколько месяцев, и в итоге Novatours согласилась частично возместить клиенту сумму, уплаченную за поездку, пишет Elu24.