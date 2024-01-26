ЗА БОРТОМ ⟩ Пожилой гуру путешествий из Эстонии: никогда не было таких проблем с агентством

В конце ноября прошлого года 77-летний Арво Йоаметс должен был отправиться в экзотическое путешествие на Сейшельские острова. Однако в аэропорту выяснилось, что он не сможет отправиться в путешествие, поскольку не заполнил одну из необходимых бумаг. «За несколько дней до поездки я зашел в офис, чтобы спросить, все ли в порядке, и мне сказали "да"», - рассказывает он. По словам представителей туристического агентства Novatours, все условия поездки были отправлены пассажиру. Спор между агентством и клиентом длится уже несколько месяцев, и в итоге Novatours согласилась частично возместить клиенту сумму, уплаченную за поездку, пишет Elu24.
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Таллиннец Арво Йоаметс (77) утверждает, что объехал две трети мира. Он посетил 130 стран, большинство из них - в рамках туров, приобретенных через туристические агентства. Среди последних стран, которые он посетил, - Оман, Бутан, Непал, Чили, Китай и Индонезия. «Я покупал путевки в туристических агентствах как в Эстонии, так и в Финляндии. Я предпочитаю обзорные поездки, на пляже я не могу пробыть больше 15 минут. Мне нравится передвигаться, ходить в горы», - рассказывает редакции Elu24 Йоаметс.