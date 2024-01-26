В пятницу вечером на берегу реки Эмайыги состоится церемония открытия года культурной столицы Тарту, где выступят несколько сотен артистов. В четверг вечером прошла генеральная репетиция, после которой режиссер Таави Тыниссон немного рассказал о том, что происходило на сцене и вокруг нее.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Год культурной столицы Тарту: ожидается мощное представление!
За забором стояли десятки людей, которые с нетерпением ожидали начала главной репетиции. Народ, посетивший прогон церемонии, отметил, что зрелище мощное, но сам ход представления спокойный, в духе Эстонии.