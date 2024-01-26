ФОТО И ВИДЕО ⟩ Год культурной столицы Тарту: ожидается мощное представление!

В пятницу вечером на берегу реки Эмайыги состоится церемония открытия года культурной столицы Тарту, где выступят несколько сотен артистов. В четверг вечером прошла генеральная репетиция, после которой режиссер Таави Тыниссон немного рассказал о том, что происходило на сцене и вокруг нее.