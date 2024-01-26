ВИДЕО ⟩ Полиция ночью перекрыла движение в Тарту: в чем же причина?

Музыкальный автомобиль-мутант Странствующий еж, построенный группой путешественников со всего мира, который после церемонии открытия Тарту-2024 в 20:30 после церемонии открытия отправится на бесплатный рейв под открытым небом в Эстонском национальном музее. Под сводами музея главным исполнителем станет легендарный британский DJ SIGMA, также выступят DJ Heidy Purga, Emily Makis & Hi-Phi (Великобритания) и Sound In Noise x Olivar ft. МС Slin.

«По сути, это совершенно обычный фургон B-категории, вокруг которого построен специальный металлический каркас. К ежу прикреплены пластины тела и шипы со светодиодной подсветкой, что создает приятную атмосферу вечеринки», - рассказал организатор шествия, продюсер Тарту-2024 Каймо Кукк.

Странного вида автомобиль побывал и далеко за рубежом, например, на фестивале Burning Man в США и Loveparade в Берлине. На сборку автомобиля ушло два дня. В работе над ним приняли участие Иво Упан, Кюлли Рист, Тоомас Лайгу, Катре Порсс, Йоозеп Элиас, Янне Юсма, Кристо Силд и Софи Драгуневиц.

«Поскольку это довольно широкое и необычное транспортное средство, ему не разрешается разъезжать по улицам в реальном дорожном движении, и для передвижения требуется сопровождение», - отметил Кукк. Поэтому в шествии также принимают участие служба безопасности и полиция, которые регулируют движение транспорта.

Поп-электронный дуэт Púr Múdd музыкантов Йоонатана Сиймана и Оливера Рыымуса будет поднимать настроение толпе во время шествия. Группа много выступала как в Эстонии, так и за рубежом, в том числе на сцене с крупнейшими звездами танцевальной музыки, такими как David Guetta, Martin Garrix и Kygo.

В одной из машин также выступит латвийский диджей и радиоведущий Магнус Эриньш. Артист никого не оставит равнодушным, ведь ритмами он переносит через границу тепло своих южных соседей.

В рамках шествия можно будет прокатиться на тартуском городском автобусе Släp, который отправится от бульвара Вабадусе в 20.30 вслед за Странствующим ежом. Приоритет будет отдаваться людям с ограниченными возможностями передвижения, пожилым и детям.

По пути от бульвара Вабадузе по Нарвскому шоссе к Эстонскому национальному музею вечером посетителей вечеринки ждет еще несколько сюрпризов.

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