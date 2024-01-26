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Санна Марин о скандале из-за вечеринки: мы видели, как другие политики танцуют, поют и выпивают

Геттер Трумси
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Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: Lehtikuva/Markku Ulander via REUTERS/Scanpix

Пару лет назад Санна Марин оказалась в центре скандала, когда в социальные сети просочились якобы неподобающие кадры с премьер-министром на вечеринке. В то время критики даже потребовали от Марин пройти тест на наркотики. Теперь бывший премьер-министр вновь прокомментировала скандал в недавнем интервью журналу Elle, пишет Elu24.

В августе 2022 года мы писали, что Санну Марин, на тот момент премьер-министра Финляндии, критикуют за то, что, по мнению многих, она больше занимается вечеринками, чем управлением страной.

В тот момент критику подогрела утечка видеоролика, на котором Марин веселится с друзьями. Позже Марин призналась, что знала о съемке, но считала, что видео останется конфиденциальным. На одном из видео многим показалось, что Марин, которая в то время еще была замужем за Маркусом Ряйккёненом, целовалась на танцполе со своим другом, певцом Олави Уусивирта.

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