«Я УЕХАЛА, КОГДА ВСЕ БЫЛО В САМОМ РАЗГАРЕ» ⟩ Хелена Виктория, участница горячего дуэта Drum & Ballerina, внезапно уехала из Эстонии

Много лет назад в Эстонии была популярна такая группа, как Drum & Ballerina, где одной из участниц горячего дуэта была музыкант Хелена Виктория Кирсс. На протяжении почти 15 лет семейный ансамбль давал уроки по игре на барабанах, а так же проводил танцевальные вечера.