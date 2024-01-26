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«Я УЕХАЛА, КОГДА ВСЕ БЫЛО В САМОМ РАЗГАРЕ» ⟩ Хелена Виктория, участница горячего дуэта Drum & Ballerina, внезапно уехала из Эстонии

Limon.ee
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Хелена Виктория.
Хелена Виктория. Фото: Kuvatõmmis saatest

«Думаю, это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала», – говорит барабанщица Хелена Виктория Кирсс, которая решила оставить свою нынешнюю карьеру в Эстонии и переехать в Австралию.

Много лет назад в Эстонии была популярна такая группа, как Drum & Ballerina, где одной из участниц горячего дуэта была музыкант Хелена Виктория Кирсс. На протяжении почти 15 лет семейный ансамбль давал уроки по игре на барабанах, а так же проводил танцевальные вечера.

Однако в какой-то момент Хелена и ее спутник жизни Тынн Вызу решили покинуть свою родину и вот уже семь лет гнездятся на восточном побережье Австралии недалеко от Брисбена.

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