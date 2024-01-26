«Думаю, это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала», – говорит барабанщица Хелена Виктория Кирсс, которая решила оставить свою нынешнюю карьеру в Эстонии и переехать в Австралию.
Для подписчиков
«Я УЕХАЛА, КОГДА ВСЕ БЫЛО В САМОМ РАЗГАРЕ» ⟩ Хелена Виктория, участница горячего дуэта Drum & Ballerina, внезапно уехала из Эстонии
Много лет назад в Эстонии была популярна такая группа, как Drum & Ballerina, где одной из участниц горячего дуэта была музыкант Хелена Виктория Кирсс. На протяжении почти 15 лет семейный ансамбль давал уроки по игре на барабанах, а так же проводил танцевальные вечера.