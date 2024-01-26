«НАСТОЯЩИЙ АД» ⟩ Дженнифер Энистон хочет наконец покончить с одиночеством

По данным Life&Style, Энистон начинает уставать от одиночества. Она уже много лет живет одна и стремится найти правильного партнера, с которым можно было бы устроить свою жизнь. Однако это нелегко для нее. На самом деле она побывала на нескольких ужасных свиданиях после развода с Теру.

«Джен шесть лет была одинокой и говорит, что это был настоящий ад. Она говорит, что не пожелала бы того, через что прошла, даже своему злейшему врагу», – рассказал инсайдер изданию. Информатор добавил, что у нее было одно ужасное свидание с мужчиной, который хотел использовать ее славу в свою пользу.

«Это было с очень красивым руководителем студии, который принес конверт на свидание за ужином. Спустя несколько минут светской беседы он вытащил сценарий для фильма ужасов, над которым работал. Он не только написал его, но и хотел сняться в нем вместе с Джен в главной роли. Она была ошеломлена», – заявил источник.

Хотя Дженнифер Энистон не имела отношений на протяжении многих лет, это не значит, что она не пыталась. Она призналась, что пробовала знакомиться в Интернете. Однако утверждает, что это не для нее.

Независимо от того, найдет ли Энистон любовь своей жизни или останется одинокой на долгие годы, одно можно сказать наверняка. Ее преданные поклонники будут пытаться поддержать и приободрить ее, независимо от того, на каком этапе жизни она находится.