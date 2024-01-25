Луиза Рыйвас о президентском приеме: «грустно, что самый важный день превратился в парад платьев»

В этом году президентскому приему 24 февраля будет предшествовать много споров, поскольку президент Алар Карис решил не посылать приглашения всем членам Рийгикогу. Однако это не означает, что Луиза Рыйвас, которая была избрана в парламент в прошлом году, не сможет присутствовать на приеме, пишет Elu24.
Депутат Рийгикогу и мать троих детей Луиза Рыйвас была гостем утренней программы на Retro FM в четверг, и темой разговора, как всегда в последние недели, стал день независимости и самое важное событие - президентский прием.
«Что вы думаете по этому поводу: платье готово или только половина?», - спросила гостью ведущая утренней программы Марис Кырвитс.
«Нет ни готового, ни наполовину готового», - сказала Рыйвас, добавив: «На самом деле печально, что самый важный день в году превратился [...] в парад платьев».
«Я сама никогда не воспринимал это так, для меня это всегда был очень красивый и важный день в , когда ты поднимаешь флаг с семьей утром или на Тоомпеа в те моменты, когда это связано с работой», - сказала Рыйвас.
Несмотря на то, что в этом году не все члены Рийгикогу получили приглашения, Рыйвас все равно сможет посетить прием: «Таави Рыйвас, конечно, получил приглашение вместе с женой, и мы обязательно пойдем».
Ведущие были удивлены тем, что Таави Рыйвас получил приглашение, а сама Луиза Рыйвас - нет. «Да, Таави Рыйвас получил приглашение вместе со своей женой, и я надеюсь, что я - та самая жена, которую пригласили»
Тот факт, что сама Луиза Рыйвас не получила личного приглашения, не обескуражил политика. «Я не из тех, кто обижается, я думаю, что у каждого члена парламента есть очень хорошие приемы в их районах, которые они могут посетить, так что ничего плохого не случится».
Луиза Рыйвас отчасти понимает разочарование других: «Это просто управление ожиданиями, возможно, канцелярия президента должна была начать управлять этими ожиданиями раньше, чтобы у членов Рийгикогу они так не возросли».