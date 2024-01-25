Луиза Рыйвас о президентском приеме: «грустно, что самый важный день превратился в парад платьев»

Депутат Рийгикогу и мать троих детей Луиза Рыйвас была гостем утренней программы на Retro FM в четверг, и темой разговора, как всегда в последние недели, стал день независимости и самое важное событие - президентский прием.

«Что вы думаете по этому поводу: платье готово или только половина?», - спросила гостью ведущая утренней программы Марис Кырвитс.

«Нет ни готового, ни наполовину готового», - сказала Рыйвас, добавив: «На самом деле печально, что самый важный день в году превратился [...] в парад платьев».

«Я сама никогда не воспринимал это так, для меня это всегда был очень красивый и важный день в , когда ты поднимаешь флаг с семьей утром или на Тоомпеа в те моменты, когда это связано с работой», - сказала Рыйвас.

Несмотря на то, что в этом году не все члены Рийгикогу получили приглашения, Рыйвас все равно сможет посетить прием: «Таави Рыйвас, конечно, получил приглашение вместе с женой, и мы обязательно пойдем».

Ведущие были удивлены тем, что Таави Рыйвас получил приглашение, а сама Луиза Рыйвас - нет. «Да, Таави Рыйвас получил приглашение вместе со своей женой, и я надеюсь, что я - та самая жена, которую пригласили»

Тот факт, что сама Луиза Рыйвас не получила личного приглашения, не обескуражил политика. «Я не из тех, кто обижается, я думаю, что у каждого члена парламента есть очень хорошие приемы в их районах, которые они могут посетить, так что ничего плохого не случится».

Луиза Рыйвас отчасти понимает разочарование других: «Это просто управление ожиданиями, возможно, канцелярия президента должна была начать управлять этими ожиданиями раньше, чтобы у членов Рийгикогу они так не возросли».