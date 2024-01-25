Шестилетний мальчик поднял тревогу в аэропорту, забыв о своих игрушечных пистолетах

Шестилетний мальчик поднял тревогу в аэропорту города Бурса на севере Турции из-за угрозы терроризма. Служба безопасности обнаружила в его рюкзаке реалистичные игрушечные пистолеты. Об этом пишет местное издание Bursa Basin.

Когда маленький пассажир, которого зовут Селим Кьозе, прошел через рамку металлодетектора, тот обнаружил в его рюкзаке оружие и сработал сигнал тревоги.

Полицейские немедленно остановили мальчика и изъяли его вещи для более тщательного осмотра. Однако проблема решилась очень быстро - в сумке оказались пластиковые игрушечные пистолеты.

Этот инцидент попал на видео, снятое очевидцами на мобильный телефон. На опубликованных кадрах можно увидеть, как полицейский с облегчением присел и смеется вместе с ребенком, осматривая его пластиковое оружие. В какой-то момент мальчик даже в шутку нажимает на спусковой крючок.

Сообщается, что шестилетний Селим пришел провести в путешествие своих дедушку и бабушку, они летели в паломничество в священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии.

После непродолжительной «террористической атаки» мальчик еще немного поиграл с полицейскими и попрощался с родными.