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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как это делают в Украине: в Таллинне прошла «Наша Вечiрка»

Limon.ee
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В прошлую пятницу, 19 января, в столичном ночном клубе PRIVÉ прошла тематическая вечеринка «Наша Вечiрка», пять часов танцев и веселья под лучшие украинские хиты и не только!

Вечеринка с украинским духом. Все желающие моги прийти и забыть обо всех заботах и просто наслаждаться музыкой и компанией. Частичка Украины в самом сердце Таллинна. Прекрасные девушки в сопровождении своих кавалеров. Зажигательные танцы на сцене и на танцполе, согревающие коктейли и световое шоу.

Никаких громких заявлений, лишь музыка и атмосфера, так была анонсирована эта вечеринка. На этом веселом празднике можно было не только потанцевать под лучшие хиты украинских и мировых звезд, но и насладиться компанией и уникальной атмосферой.

Смотрите галерею, ищите себя и друзей на фото!

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