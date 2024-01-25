«Пол лица парализовало». Звезда фильма «Мстители» рассказал об опухоли в мозге

В 2001 году Марк обратился к врачам после того, как ему приснился страшный сон. По словам актера, он проснулся со странным ощущением, что надо проверить состояние здоровья. В тот же день он пошел в больницу и прошел обследование. Так все и началось.

«Медсестра вызывает врача, я слышал, как они разговаривают в другой палате. Она приходит, выглядит как зомби, и говорит: "У тебя за левым ухом опухоль размером с мяч для гольфа, и мы не знаем, что это такое. Мы не можем сказать, пока не проведем биопсию"», - сказал мужчина.

Впоследствии ему сказали, что это опухоль в мозге. Она оказалась доброкачественной, однако Марк нуждался в операции.

Актер долгое время держал в тайне свой диагноз от беременной в то время жены, ведь боялся, что это может повлиять на ее самочувствие. Только после рождения первенца мужчина честно сказал о проблеме.

«Когда я сказал об этом Санни, она сначала подумала, что я шучу. А потом просто расплакалась и сказала: "Я всегда знала, что ты умрешь молодым"», - вспомнил он.

Руффало сделали операцию и удалили опухоль, однако были осложнения.

«Я не слышал полностью на одно ухо, и когда я проснулся, половина моего лица была полностью парализована. Я даже не мог закрыть глаза», - рассказал актер.

Через полгода паралич прошел, а слух вернулся.