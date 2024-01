ДОБРОЕ ДЕЛО ⟩ Сотрудница полиции протянула руку помощи эстонке, оставшейся без банковской карты

3778 teenistuslehelt loen, et 21.01 pöördus patrulli poole vanem proua, kelle pangakaardi vōttis ära pangaautomaat. Tal pole raha ja süüa. Politseinik Kerly andis prouale 10 eur, et proua saaks midagi süüa osta. Veel anti teada sotstöötajale. Nii äge on seda lugeda ikka Kerly ❤️