ДОБРОЕ ДЕЛО ⟩ Сотрудница полиции протянула руку помощи эстонке, оставшейся без банковской карты

Таави Кирсс, руководитель отдела дорожного надзора полиции, поделился на платформе X трогательным случаем, когда сотрудница полиции пришел на помощь нуждающейся в этом женщине.

«На послужном списке 3778 я прочитал, что 21.01 в патруль обратилась пожилая женщина, у которой банкомат забрал её карту. У женщины не было ни денег, ни еды. Сотрудница полиции Керли дала женщине 10 евро, чтобы она могла купить что-нибудь поесть», - написала Кирсс в социальных сетях, добавив, что о женщине также сообщили соцработнику. «Так приятно читать это, Керли!»

3778 teenistuslehelt loen, et 21.01 pöördus patrulli poole vanem proua, kelle pangakaardi vōttis ära pangaautomaat. Tal pole raha ja süüa. Politseinik Kerly andis prouale 10 eur, et proua saaks midagi süüa osta. Veel anti teada sotstöötajale. Nii äge on seda lugeda ikka Kerly ❤️ — Taavi Kirss (@KirssTaavi) January 25, 2024

Всего несколько недель назад мы рассказывали о том, как полицейские помогли одинокой женщине, к которой ехали передать печальную весть.

Сигне и Керда, участковые полицейские, отправились к женщине, проживающей в Пярнуском уезде, чтобы сообщить ей о смерти ее бывшего мужа. Когда полицейские побеседовали с женщиной, то выяснили, что она не в состоянии самостоятельно принести дрова для печки, воду и купить продукты. Тогда участковые полицейские Сигне и Керда поспешили ей на помощь и принесли дрова и воду из колодца. Кроме того, полицейские сходили в магазин и принесли женщине самые необходимые продукты питания.