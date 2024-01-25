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ДОБРОЕ ДЕЛО ⟩ Сотрудница полиции протянула руку помощи эстонке, оставшейся без банковской карты

Кетлин Крузе
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Полицейский. Снимок иллюстративный.
Полицейский. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

Несколько дней назад к патрульным обратилась женщина, которая осталась без своей банковской карты. Однако сотрудница полиции Керли протянула женщине руку помощи.

Таави Кирсс, руководитель отдела дорожного надзора полиции, поделился на платформе X трогательным случаем, когда сотрудница полиции пришел на помощь нуждающейся в этом женщине.

«На послужном списке 3778 я прочитал, что 21.01 в патруль обратилась пожилая женщина, у которой банкомат забрал её карту. У женщины не было ни денег, ни еды. Сотрудница полиции Керли дала женщине 10 евро, чтобы она могла купить что-нибудь поесть», - написала Кирсс в социальных сетях, добавив, что о женщине также сообщили соцработнику. «Так приятно читать это, Керли!»

Всего несколько недель назад мы рассказывали о том, как полицейские помогли одинокой женщине, к которой ехали передать печальную весть.

Сигне и Керда, участковые полицейские, отправились к женщине, проживающей в Пярнуском уезде, чтобы сообщить ей о смерти ее бывшего мужа. Когда полицейские побеседовали с женщиной, то выяснили, что она не в состоянии самостоятельно принести дрова для печки, воду и купить продукты. Тогда участковые полицейские Сигне и Керда поспешили ей на помощь и принесли дрова и воду из колодца. Кроме того, полицейские сходили в магазин и принесли женщине самые необходимые продукты питания.

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