Попугаев-матерщинников из британского зоопарка отправят на перевоспитание

Директор зоопарка Стив Николс отмечает, что птицы используют нецензурную лексику и издают звуки, похожие на человеческий смех.

«Когда мы собирались перевезти попугаев, нас до глубины души потрясла их речь. Это не просто ругань, а настоящий мат», - вспоминает Николс.

В публикации CNN также сказано, что посетители пока не жалуются на невоспитанных пернатых.

Специалисты придумали стратегию и решили переселить попугаев-грубиянов к 92 спокойным сородичам. Сработает ли их план, покажет время.

Стоит отметить, что африканские серые попугаи очень популярны как птицы для домашнего содержания, их часто держат в клетках за способность подражать человеческой речи и другим звукам. В среднем птица может запомнить более 150 слов.

Часто они стремятся повторять звуки, издаваемые бытовой электроникой, - телефоном, домофоном или будильником.