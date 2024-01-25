ПОСМЕЕМСЯ ОТ ДУШИ! ⟩ Антон Лирник даст первый сольный стендап в Таллинне

Вы точно знаете Антона, как часть сверхуспешного дуэта «Дуэт имени Чехова», который в течении несколько лет был самых гастролируемых и одним из самых успешных коллективов из Камеди Клаб.

Антон Лирник Фото: Postimees

Близкий для всех юмор, эксцентричные номера, герои, в которых многие могут узнать себя и своих близких, теперь перекочевали в сольный СтендАп.

«Привет! Я Антон Лирник - в прошлом КВНщик, КамедиКлабовец, ведущий... А в настоящем - Стендапер!», – радостно сообщает юмрист.

«Моё тотемное животное - кот. Не худший вариант, учитывая, что у кошки девять жизней. Увы, есть ощущение, что почти все свои жизни я уже израсходовал и у меня осталась всего одна. А может, не «всего одна», а «целая одна жизнь!» И, может, мне пора заняться наконец своим делом – выступать со стендапом? Ездить по миру, и рассказывать о своих прошлых жизнях. И о ваших тоже», – добавил Антон.

Двери октрываются в 18:00, а начало выступления в 18:00. Действует ограничение по возрасту 18+. Стоимость билетов от 25 до 55 евро. Билеты можно приобрести на сайте https://ticketshop.ee/en/events/5829