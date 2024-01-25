Чт, 25.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Девушки в Таллинне слишком суровы: легкомысленная вечеринка в Paparazzi пошла не по плану

Limon.ee
Copy

В прошлую субботу, 20 января, в столичном ночном клубе Paparazzi прошла вечеринка под забавным названием «Барби хочет бабки». Под покровом ночи собрались потанцевать и выпить коктейли не только таллиннские «барби», но и местные «кены».

«Вечеринка для самых ванильных леди столицы и щедрых мужчин!» – так анонсировали мероприятие организаторы. На самом же деле публика в клубе собралась довольно суровая, а в одежде у гостей доминировал черный цвет. Именно поэтому команда барменов и официантов в игриво розовых футболках так ярко выделялась из толпы.

Интересно, что всех «девочек в розовом» этой ночью клуб обещал угостить розовым джином, но даже это не сподвигло жительниц Таллинна добавить в свой облик яркие краски. Видать, наши девушки слишком суровые и в разгар зимы игнорируют легкомысленные оттенки.

Смотрите, как проходила вечеринка «Барби любит бабки» в клубе клуба Paparazzi, ищите себя и друзей на фото!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх